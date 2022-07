Officieel: Voormalige KVM-speler Ferdy Druijf trekt nu ook deur achter zich dicht bij AZ Alkmaar

De tijd van het uitlenen is voorbij voor Ferdy Druijf. De Nederlandse aanvaller verlaat AZ definitief.

Druijf kennen we vooral van zijn uitleenbeurt aan KV Mechelen in 2021 waarin hij in 28 wedstrijden goed was voor 6 doelpunten in de Belgische competitie. Vooral in de play offs was hij goed bij schot. Toen maakte hij 3 doelpunten en gaf hij 4 assists in 6 wedstrijden.

De Nederlander trok na een blessure en met onzekerheid over een basisplaats Achter de Kazerne echter terug naar moederclub AZ. Daar leenden ze hem twee dagen later opnieuw uit, ditmaal aan het Oostenrijkse Rapid Wien.

In de Oostenrijkse hoofdstad zijn ze duidelijk wel tevreden van de 24-jarige aanvaller. In 10 duels scoorde hij 5 keer en Rapid heeft ervoor gekozen om de Nederlander definitief over te nemen van AZ.