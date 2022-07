OFFICIEEL: Barcelona versterkt zich met transfervrije middenvelder en zet meteen prijs van 500 miljoen op zijn hoofd

Barcelona heeft Franck Kessie binnengehaald. De middenvelder speelde vorig seizoen nog voor AC Milan, waar hij zijn contract niet verlengde. Hij kon dus transfervrij een contract tekenen.

Hij tekende meteen een contract tot 30 juni 2026 en er staat een afkoopclausule in zijn contract van 500 miljoen, laat Barça zelf weten. Kessie is een vlotscorende centrale middenvelder die graag infiltreert. In de Serie A scoorde hij 41 keer in 204 matchen en gaf daarbij ook nog 16 assists.

Milan betaalde in 2019 nog 36 miljoen voor de nu 25-jarige Ivoriaan. Barcelona doet dus een goeie zaak door hem transfervrij te kunnen binnenhalen.