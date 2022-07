OFFICIEEL: KV Mechelen haalt Ngoy binnen: "Ik wilde ergens naartoe waar ik me gewild voelde"

Het is blijkbaar transfer-maandag bij de JPL-clubs. Ook KV Mechelen kondigde immers zijn nieuwste transfer aan. Zoals al dagen in de lucht hing: Julien Ngoy is de nieuwe spits.

De 24-jarige aanvaller komt transfervrij over van Eupen. Hij tekende een contract voor 3 seizoenen. Na passages in Molenbeek en Schaarbeek, speelde hij ook voor de jeugdopleidingen van Anderlecht, RWDM en Club Brugge. In 2013 trok hij van blauw-zwart naar Stoke City, in Engeland. Door die club werd hij uitgeleend aan het Engelse FC Walsall en het Zwiterse Grasshoppers. Uiteindelijk belandde hij in 2020 bij Eupen. Daar liep zijn contract gisteren af. “Een jonge Belgische speler met het potentieel van Julien kunnen binnenhalen, dat voelt altijd goed”, vertelt sportief directeur Tom Caluwé. “Julien staat gekend om zijn snelheid en polyvalentie. Ik denk dat onze fans gaan kunnen genieten van zijn acties. Hij heeft veel potentieel, nu is het aan ons om ervoor te zorgen dat hij dat ten volle kan gaan benutten.” "Het gevoel zat juist. Hier kan ik verder evolueren”, aldus Ngoy, die de clubs voor het uitkiezen had. “Ik wilde ergens naartoe waar ik mij gewild voelde. Dat was hier meteen het geval. De babbels met de coach en Tom waren goed."