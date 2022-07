Kompany wil nu toch nog verder shoppen bij Anderlecht: ook doelman (en zijn trainer) staan op zijn verlanglijstje

Vincent Kompany had op zijn eerste persconferentie bij Burnley gezegd dat hij Anderlecht niet wou verzwakken, maar blijkbaar heeft hij toch vergevorderde interesse in een paar spelers. Josh Cullen bijvoorbeeld, maar ook een doelman staat op zijn verlanglijstje.

Hendrik Van Crombrugge (29) is een optie, maar volgens Het Nieuwsblad zou hij vooral iets zien in de 19-jarige Bart Verbruggen. De Nederlander kreeg al sporadisch zijn kans door blessures van Van Crombrugge, maar zou volgend seizoen in 1B ervaring mogen opdoen. Kompany wil hem echter naar Burnley halen.

Samen met hem zou ook doelmannentrainer Jelle ten Rouwelaar de overstap maken. Felice Mazzu bracht immers zijn eigen doelmannentrainer mee. Fysical coach Bram Geers heeft de staf van Kompany al vervoegd. Of Anderlecht gaat willen meewerken aan een transfer van Verbruggen is twijfelachtig. Al zal die natuurlijk ook zijn bedenkingen hebben bij wanneer hij volop zijn kans gaat krijgen, want Van Crombrugge is nog steeds incontournable.