Drie wedstrijden schorsing voor Nsoki (Club Brugge), die géén competitiematch zal moeten missen

Afgelopen weekend ging Stanley Nsoki (23) stevig over de schreef in een oefenmatch tegen Beerschot. Vroeg in die wedstrijd trakteerde de verdediger van Club Brugge Thibo Baeten op een rake kopstoot, een rode kaart was het logische gevolg. Bovendien krijgt deze uitsluiting nog een staartje.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maakte inmiddels zijn schorsingsvoorstel bekend: Stanley Nsoki zal drie wedstrijden (+1 match voorwaardelijk) moeten brommen. Het goede nieuws daarbij is dat Club Brugge wel op de Fransman kan rekenen vanaf de eerste competitiewedstrijd tegen Racing Genk, op 24 juli. Dat de schorsing niet ideaal is voor de voorbereiding van Stanley Nsoki, staat buiten kijf. De centrale verdediger van blauw-zwart mist immers de laatste oefenwedstrijden tegen Kopenhagen en Utrecht én het duel om de Supercup tegen AA Gent (17 juli).