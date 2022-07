'Een nieuwe Patron voor Sporting Charleroi: doublure voor Hervé Koffi is op komst'

Hervé Koffi blijft wellicht de nummer 1 bij Sporting Charleroi, maar voorts is er wel vers bloed op komst. Een doublure voor de Burkinees tekent in principe weldra.

Charleroi gaat een Patron binnenhalen: Pierre Patron, huidig doelman van het Franse Le Mans. Volgens Le Soir gaat de 24-jarige Fransman Le Mans FC verlaten om richting Mambourg te trekken. De onderhandelingen zouden al minstens twee weken aan de gang zijn.

Bij de beteren in Championnat National

Patron behoorde het voorbije seizoen tot de betere doelmannen in de Championnat National, de Franse derde klasse. Aangezien hij nog vrij jong is, bereidt Charleroi met zijn komst ook de toekomst voor. Als Koffi op een gegeven moment moest vertrekken, is Patron een kandidaat om zijn vaste stek onder de lat over te nemen.

Voorlopig ontbreekt wel nog zijn handtekening: de transfer moet dus nog geofficialiseerd worden. Eerder legde Charleroi reeds Martin Delavallée, de 18-jarige doelman van Moeskroen, vast.