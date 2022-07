Davino Verhulst over waarom hij absoluut voor Antwerp wilde spelen: "Ik onderhandelde al vaker met hen"

Davino Verhulst heeft zijn droom kunnen waarmaken: hij is een Antwerp-speler. Na verschillende keren al in beeld geweest te zijn bij de club is het er nu eindelijk van gekomen.

“Dit is voor mij een top/droomtransfer. Ik onderhandelde al vaker met Antwerp, maar nooit als vrije speler", legt hij uit in GvA. "Mijn ex-clubs vroegen telkens te veel geld, waardoor de overstap er nooit van kwam. Antwerp is gewoon dé club van België, hé. Het bruist er op en naast het veld. De eerste keer dat ik op de Bosuil voetbalde, was er onmiddellijk die klik. 90% van mijn vrienden supportert ook voor Antwerp.” Hij is er ook niet gekomen om uit te bollen. Hij kon elders nummer 1 worden, maar koos bewust voor deze rol. En misschien vertrekt Jean Butez wel. “Die aanbiedingen waren er, maar toen Antwerp mijn pad kruiste, heb ik geen seconde getwijfeld. De goesting is groot om hier een mooi verhaal van te maken.”