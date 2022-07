🎥 Standard wint vlot zijn oefenmatch

Standard heeft een vlotte oefenzege geboekt tegen Go Ahead Eagles. Ze wonnen met 1-5.

Voor Standard is het al een wisselende voorbereiding geweest. De 1e tegen Menage werd gewonnen. Tegen STVV en RWDM verloor Standard. Een nieuw oefenduel was tegen Go Ahead Eagles die in de Nederlandse eredivisie spelen.

Standard kwam meteen op achterstand, maar voor de rust maakten ze al gelijk via Noë Dusenne. Na de rust maakte Standard met combinatievoetbal van achteren uit nog 4 goals. Brahim Ghalidi scoorde er 2. Lucas Noubi en Eden Shamir pikten elk een doelpunt mee.