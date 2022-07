'Manchester United dient waanzinnig bod in bij Ajax voor winger'

In Engeland klinkt het dat Manchester United nog in Nederland gaat shoppen. De interesse voor de Braziliaanse winger Antony is niet nieuw, maar nu zou er ook een bod zijn.

Volgens het Britse Goal zou United een bod van maar liefst 71,5 miljoen euro ingediend hebben bij Ajax om Antony er los te weken. De 22-jarige Braziliaanse international staat al een tijdje op de radar, maar bij United wisten ze ook dat Ajax hem niet zomaar zou laten gaan. Ajax vroeg om en bij de 70 miljoen en zou dat nu dus ook kunnen krijgen. Toch zijn ze niet happig om hun winger te laten vertrekken, want ze willen ook een goed figuur slaan in de Champions League.