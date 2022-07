OFFICIEEL: Westerlo pakt uit met Turkse international

Westerlo heeft opnieuw beet! De Kemphanen stellen met Halil Akbunar (28) hun nieuwste aanwinst voor.

Een verrassing is de komst van de ervaren Turk niet. Akbunar draaide al een tijdje mee op oefenkamp in Papendal, maar de transfer is pas nu helemaal afgerond.

Met de Turkse winger haalt Westerlo een stevige nieuwkomer in huis. Akbunar, die overkomt van Göztepe, heeft meer dan 160 wedstrijden in de Turkse hoogste klasse op de teller. Bovendien droeg hij twee keer het shirt van de nationale ploeg.

Akbunar ondertekende een contract voor één seizoen (met optie) in het Kuipje. De exacte transfersom werd door de betrokken clubs niet vrijgegeven. Wat zeker is, is dat die som veel lager ligt dan drie miljoen, zoals eerder gesuggereerd werd.