KV Mechelen wint in het slot van Israëlische landskampioen

KV Mechelen heeft in extremis zijn oefenwedstrijd tegen Maccabi Haifa kunnen winnen. Tegen de Israëlische kampioen werd het 1-0.

De volgende oefenwedstrijd van KV Mechelen was tegen de Israëlische kampioen. Ze ontvingen Maccabi Haifa.

In de 1e helft was Mechelen bedrijvig. Rob Schoofs probeerde van ver, maar zijn schot was te centraal. Na een half uur was het bijna raak voor Mechelen, maar een lobbal ging er net niet in. Enkele minuten leverde een mooie aanval van de thuisploeg bijna een doelpunt op, maar de kopbal van Alec Van Hoorenbeeck werd van de lijn gehaald.

MECHELEN KOMT GOED WEG

Ook Yonas Malede kreeg er de bal niet in. Net voor de rust kreeg Mechelen bijna het deksel op de neus, maar het doelpunt van Maccabi werd afgekeurd vanwege nipt buitenspel. Even daarvoor spatte een kopbal van hen ook al tegen de paal.

Na de rust waren er vooral wissels. De wedstrijd zakte wat weg. Net voor het einde van de wedstrijd kon Mechelen scoren. Schoofs probeerde net als in het begin van de wedstrijd van ver. De keeper van Maccabi was verrast en zo schonk Schoofs Mechelen toch de zege in dit oefenduel.