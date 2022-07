'KVO test doelman van Hamburg als mogelijke vervanger van de naar Brighton teruggekeerde Kjell Scherpen'

Omdat Kjell Scherpen teruggekeerd is naar Brighton, is KVO op zoek naar een nieuwe doelman. Die kan het misschien wel bij Hamburg vinden.

Verschillende Duitse en Zweedse media melden dat Marko Johansson op proef is bij KV Oostende. Johansson is een 23-jarige Zweed die in augustus van vorig jaar zijn thuisland verliet voor een avontuur bij Hamburg in de Tweede Bundesliga.

Geen toekomst meer bij Hamburg

Hamburg, dat derde eindigde en in de barragematchen promotie naar de Bundesliga misliep, heeft met Fernandes één van de betere keepers uit de reeks en met Matheo Raab al een nieuwe doelman gehaald. Voor Johansson lijkt er dus niet meteen nog een toekomst weggelegd bij de Duitse traditieclub.

Johansson is dan ook niet met Hamburg op stage naar Oostenrijk gegaan, maar is dus naar verluidt bezig aan een testperiode bij KVO. Afwachten of zijn geluk dan aan de Belgische kust ligt. Bij KVO is er door het vertrek van huurling Scherpen alvast wel nog een plekje vrij.