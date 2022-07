Verschaeren ziet het verschil al: "Er wordt nu meer aandacht besteed aan andere aspecten, zoals het lopen"

In het systeem van Felice Mazzu lijkt Yari Verschaeren een stuk belangrijker te gaan worden. Hij moet meer gaan infiltreren en diepgang zoeken. Het is wel een aanpassing, want het systeem van Felice Mazzu vereist andere zaken dan dat van Kompany.

Verschaeren weet dat er een 3-5-2 gespeeld zal worden en dat de plaatsjes duur zullen worden. "Bij een trainerswissel is er altijd wat aanpassing. Het is een kwestie van de nieuwe werkwijze te leren kennen", zei hij aan Sporza. "Ik zou niet zeggen dat er heel grote veranderingen zijn, want ik denk dat de bedoeling toch was om verder te bouwen op de basis die er al lag. Maar elke coach heeft zijn eigen principes en accenten."

Fysiek zal iedereen top moeten zijn om mee te kunnen. "We spelen nu in een heel ander systeem dan ervoor. Er wordt nu meer aandacht besteed aan andere aspecten, zoals het lopen. Dat hoort er nu eenmaal bij, maar heel veel intensiteit is er altijd."