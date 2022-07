🎥 Afscheid in stijl: Braziliaan neemt afscheid voor een vol Maracana

Spits Fred heeft afscheid genomen van het voetbal. Hij deed dat voor een volgepakt Maracana in stijl.

Sinds 2020 speelde Fred bij Fluminense. 2 jaar later speelde hij zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière. 63 707 fans zakten af naar Maracana om zijn laatste minuten op het veld te zien. Hij viel na 78 minuten in en zag Fluminense met 2-1 winnen tegen Ceara. Fred is een legende bij Fluminense en speelde bijna 300 wedstrijden voor de club.

Na het laatste fluitsignaal maakte Fred op zijn fiets nog een rondje in het stadion. Het was dezelfde fiets als in 2020 toen hij van Belo Horizonte naar Rio de Janeiro 600 km reed. Dat deed hij om zijn terugkeer naar Fluminense aan te kondigen.

Fred's beautiful bicycle goal during his retirement matchpic.twitter.com/HgRluPuZCE — Troll Football Media (@Troll__Footbal) July 10, 2022

Fred speelde ook 3,5 seizoenen in Europa bij Olympique Lyon. Ook haalde hij 38 caps bij de nationale ploeg. Met Brazilië ging hij mee naar het WK in Duitsland, Zuid-Afrika en Brazilië.