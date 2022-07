Leeds United lijkt af te zien van Charles De Ketelaere en kiest voor ander transfertarget

Het was opvallend de voorbije weken/ Hoewel AC Milan kampioen werd in Italië en Leeds United maar net degradatie kon vermijden in Engeland, bood AC Milan niet de gevraagde 30 miljoen van Club Brugge en deed Leeds dat wél.

En hoewel Club dan misschien eerder het bod van Leeds zou willen aanvaarden, lijkt Charles De Ketelaere eerder voor een avontuur in Italië te kiezen omdat de Rossoneri volgend seizoen Champions League spelen.

Nu lijkt ook Leeds United de hoop hebben opgegeven om de Belgische youngster binnen te halen. Volgens Leeds-watcher James Marshment kijkt Leeds nu in de richting van PSG-speler Arnaud Kalimuendo. De 20-jarige Fransman zou zo'n 25 miljoen euro moeten kosten. Kalimuendo werd het vorige seizoen door PSG uitgeleend aan Lens en wist 12 keer te scoren.

Leeds United reportedly just £4m short of matching PSG valuation for 20-year-old striker Arnaud Kalimuendo.

Striker scored 21 goals and added six assists during two seasons on loan with Lens.

He now looks to be Leeds’ top target with hopes for Charles De Ketelaere fading