Pech voor OHL: verdedigende middenvelder tijd buiten strijd na blessure in oefenmatch

Slecht nieuws voor OH Leuven. Jeugdproduct Mandela Keita staat een tijdje aan de kant met een blessure en mist de seizoensstart.

Keita liep een voetblessure op in de oefenmatch tegen Beerschot en kon zaterdag niet meespelen in het 1-1-gelijkspel tegen Fortuna Sittard. OH Leuven meldt nu dat de middenvelder voor onbepaalde tijd aan de kant staat, maar hij zal waarschijnlijk niet fit zijn voor de seizoensstart binnen twee weken.

Keita brak vorig seizoen door bij OHL en verzamelde minuten in 25 wedstrijden, veelal als basisspeler. De Belgische jeugdinternational speelt al sinds 2015 voor de jeugd van OHL. Eerder zat hij bij Genk.