Vorig seizoen 24 goals, maar nu lijkt Frey bij Antwerp op de bank te belanden

Daar sta je dan met 24 goals en een tweede plaats in de topschuttersstand. Antwerp heeft zowel een nieuwe trainer als een nieuwe spits met naam en faam. Zo lijkt het erop dat er voorlopig geen plaats zal zijn voor Michael Frey in de basis.

Antwerp betaalde zo'n 5,5 miljoen euro voor Janssen en die krijgt momenteel de voorkeur in de spits tijdens de oefenmatchen. Niet dat Frey zich onbetuigd laat, want hij scoorde beide goals in de wedstrijd tegen Qatar.

Verder lijkt ook Pieter Gerkens op een basisstek te mogen rekenen. Van Gerkens werd gezegd dat hij deze zomer zou mogen vertrekken, maar hij wordt momenteel als infiltrerende nummer 10 gebruikt. Voorlopig krijgt hij Yusuf en Haroun achter zich. Nainggolan is nog niet helemaal fit en Verstraete lijkt als invaller gebruikt te worden.