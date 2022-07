Paul Gheysens over prestigetransfer Alderweireld: "Tegen deze voorwaarden had elke club hem gepakt"

Met Toby Alderweireld heeft Antwerp nog eens uitgehaald op de transfermarkt. Voorzitter Paul Gheysens is blij met de volgende grote naam die bij zijn club tekende.

“Als je zijn kwaliteiten kent, weet je dat het niet moeilijk is om hem in te passen”, zegt Gheysens bij Het Nieuwsblad. “Toby had heel veel goesting om te komen. En als je met een speler zit die zo graag wil, dan is alles mogelijk. Toby is al van zijn vijftiende weg en wilde graag terug in Antwerpen zijn. Hij wil kunnen genieten en ondertussen zijn stad mee naar boven helpen.”

Over hoeveel het hen gaat kosten, wil Gheysens liever niet te veel zeggen. “Alleen al voor de privacy van Toby. Ik kan alleen maar zeggen dat we een zeer mooie deal hebben gedaan en dat Toby veel zelf heeft geregeld. Iedere club die hem tegen deze voorwaarden kon krijgen, zou hem gepakt hebben.”