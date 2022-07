Bale heeft nog grootse plannen na zijn transfer naar LA: "MLS is geen afbouwcompetitie"

Gareth Bale is naar Los Angeles FC verhuisd, maar de 32-jarige aanvaller is niet van plan om daar te gaan uitbollen. Hij heeft nog grote doelen.

Wales mag voor het eerst sinds 1958 deelnemen aan het WK, maar daar zal het niet stoppen voor de Welshman. Hij denkt zelfs al aan het volgende WK en het EK staat sowieso nog op zijn bucket list. "Ik ben niet naar Amerika gekomen voor de korte termijn. Hier zijn geeft me een zo goed mogelijke kans om het EK te halen en misschien daarna nog wel een eindtoernooi", klonk het ambitieus.

Bale denkt dat het niveau in de MLS hoog genoeg is en zwaar onderschat wordt. "De lat is echt omhooggegaan en het voetbal hier is een stuk beter dan velen in Europa denken. De stadions en teams worden snel beter, het is echt een competitie die in de lift zit. Ik denk niet dat iemand dit nu nog als een afbouwcompetitie ziet. Het is een competitie die fysiek veeleisend is."