Analist hoopt dat Alderweireld meer respect krijgt dan Kompany: "Dat vond ik heel misplaatst"

Toby Alderweireld speelt de komende drie seizoenen voor Antwerp. De Rode Duivel heeft naam en faam gemaakt in het buitenland en heeft nog heel wat in de tank, vindt analist Eric Van Meir.

Van Meir vindt het dan ook een fantastische transfer van Antwerp. “Ik ben heel tevreden, want Alderweireld is een speler die de competitie kleur zal geven. Oké, hij is een verdediger, maar Mignolet is een keeper en zijn transfer naar Club was voor mij de allerstrafste van de laatste jaren", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Wel heeft hij één bedenking, maar die slaat niet op zijn kwaliteiten. "Laten we hopen dat ook de Belgische voetbalfan blij is en dat er geen kritiek komt zoals toen Kompany ­terugkeerde, want die vond ik heel misplaatst. Als Kompany op zijn oude dag bij Anderlecht in de ploeg stond, was hij nog altijd de beste. Bij Alderweireld zal dat niet anders zijn. Hij is buiten categorie."