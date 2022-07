"Gezocht: Spits!" OH Leuven roert zich op transfermarkt, maar net als vorig seizoen blijft het wachten op aanvaller

Binnen minder dan twee weken gaat het nieuwe seizoen van start. Toch zijn bijna alle clubs uit de Jupiler Pro League nog 'under construction', de mercato is immers nog tot eind augustus geopend. De voorbije weken was OH Leuven opvallend bedrijvig op de transfermarkt.

Acht nieuwkomers

OH Leuven liet afgelopen zomer zeven spelers vertrekken. De enige basispion die de club verliet, is Xavier Mercier (32). De Fransman hield aan zijn ijzersterke periode bij de fusieclub een transfer over naar de Hongaarse topclub Ferencvaros. OHL ontving 500.000 euro* voor zijn Franse spelmaker.

Daar staat tegenover dat OH Leuven nu al acht nieuwkomers heeft voorgesteld. Joren Dom (32) en Raphael Holzhauzer (29), die het dirigeerstokje overneemt van Mercier, werden transfervrij weggeplukt bij degradant Beerschot. Ook Jon Dagur Thorsteinsson (23, Aarhus), Joao Gamboa (25, Estoril Praia), Hamza Mendyl (24, Schalke 04) en Nordin Jackers (24, Beveren) weren gratis binnengehaald door Marc Brys en co.

Voor de ervaren Roemeense doelman Valentin Cojocaru (26) betaalde OHL 400.000 euro, terwijl Ewoud Pletinckx (21) voor 750.000 werd weggeplukt bij Zulte Waregem. Dat lijkt een fors bedrag, maar Pletinckx is jong, Belgisch, heeft nog een progressiemarge én ondertussen al bijna 100 wedstrijden in het profvoetbal in de benen.

Déjà vu: SOS spits

Huiswerk klaar voor de Leuvense sportieve cel? Toch niet! Net als vorig jaar blijkt het voor OHL niet evident om een spits vast te leggen. Meer nog, op dit moment heeft Marc Brys geen enkele echte centrumspits in zijn kern ter beschikking. Het is geen geheim dat OHL de lat hoog legt, waardoor CEO Peter Willems vaak pas laat in de transferwindow (betaalbare) opportuniteiten ziet. Ook vorig seizoen zat OHL wat dat betreft in hetzelfde schuitje. Toen werd Sory Kaba pas op de slotdag van de mercato binnengehaald. De Guineër was goed voor tien doelpunten twee assists tijdens zijn uitleenbeurt. Toch besloten de Leuvenaars de (dure) aankoopoptie niet te lichten.

Het staat buiten kijf dat er de komende weken één, wellicht twee spitsen worden voorgesteld aan Den Dreef. De voorbije dagen werd de fusieclub al in verband gebracht met Kaly Sène en Astrit Selemani, maar Brys en co. zullen ook in de loop van augustus de oren en ogen goed openhouden in de zoektocht naar opportuniteiten. De ambitie ligt immers hoger dan de elfde plaats van de voorbije twee seizoenen.

*Transferbedragen: bron= Transfermarkt.com