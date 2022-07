OFFICIEEL: Thorstvedt is weg bij Genk en tekent bij Sassuolo

KRC Genk is met US Sassuolo Calcio tot een overeenkomst gekomen over de overgang van Kristian Thorstvedt. Met de transfer zou zo'n 10 miljoen euro gemoeid zijn.

Genk haalde Thorstvedt in 2020 op bij Viking Stavanger. In twee seizoenen speelde hij 87 matchen waarin hij 17 keer scoorde en zes assists gaf. Bij Genk werd hij Noors international en pakte hij de Beker van België. De 23-jarige verdedigende middenvelder maakte indruk met zijn fysiek en onverzettelijkheid. "Na een mooi parcours en impressionante ontwikkeling bij Genk kiest Kristian voor een nieuw avontuur bij Sassuolo, een club in de Serie A. KRC Genk dankt Kristian voor alles wat hij voor onze club heeft betekend en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan", klinkt het bij de Limburgers.