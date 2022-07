Drama voor Genk-talent: gescheurde kruisbanden en seizoen voorbij

Een domper van jewelste. Adnane Abid (18) zou met Jong Genk komend seizoen kennismaken met de Challenger Pro League, maar een knieblessure gooit roet in het eten.

In het oefenduel tegen Volendam (3-2 nederlaag) moest Adnane Abid naar de kant met een knieblessure. Meteen leek het ernstig te zijn en die vrees werd bevestigd. Uit onderzoeken bleek dat de jonge flankaanvaller een gescheurde kruisband opliep.

Abid moet onder het mes, waarna hij aan een lange revalidatie begint. Er wordt gevreesd voor een inactiviteit van acht maanden, waardoor de jeugdinternational een kruis moet maken over (een groot deel van) het seizoen.

Adnane Abid stapte in 2017 over van Eupen naar de Genkse jeugdacademie. Bij de beloftenploeg, die de titel pakte, was de kwieke winger een van de sensaties. In april van dit jaar ondertekende hij een nieuw contract tot 2025 én kreeg hij een vaste plaats in de A-kern.