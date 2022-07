Prognose '22-'23, Plaats 18: Gewoontegetrouw regeert de onzekerheid bij RFC Seraing: wat zijn Les Métallos waard zonder Mikautadze en Maziz?

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: RFC Seraing, dat op dit moment een vogel voor de kat lijkt te zijn.

Vorig seizoen

RFC Seraing strandde afgelopen seizoen op plaats zeventien in de Jupiler Pro League. Een doelpunt van Georges Mikautadze volstond voor het behoud in de dubbele confrontatie tegen RWDM, het nummer 2 uit de Challenger Pro League. Het doel werd met andere woorden bereikt en Seraing maakt zich op voor zijn tweede jaar in 1A. De hamvraag daarbij: is er intussen veel veranderd bij Les Métallos?

Transfers

Zusterclub FC Metz riep na afgelopen seizoen zijn huurlingenlegioen terug uit Luik. Onder hen: Ablie Jallow, Youssef Maziz en Georges Mikautadze. Een aderlating van jewelste voor Seraing, dat eerder deze week met Simon Elisor (22) een spits ging halen bij AC Ajaccio.

Met Sergio Conceiçao, zoon van de voormalige Standard-speler en Christophe Lepoint (37) zijn de meest in het oog springende nieuwkomers van Seraing. Wat Sambou Sissoko, Sandro Trémoulet, Marvin Tshibuabua of een Valentin Guillaume in zijn mars heeft, moet de komende maanden duidelijk worden. Positief nieuws voor José Jeunechamps is dat Guillaume Dietsch (21) voor een derde seizoen op rij wordt gehuurd van Metz. De Franse belofte-international is incontournable in het Stade du Pairay.

Voorbereiding

Seraing speelde tot dusver vier oefenduels en bleef daarin ongeslagen. Er werd gewonnen tegen Verlaine, Wiltz 71 en Sporting Charleroi. Tegen de Luxemburgers van Differdange bleef Seraing op 0-0 steken. Vanavond oefenen Les Métallos nog tegen STVV, zondag wacht de laatste test tegen Racing Genk.

De ploeg van José Jeunechamps begint aan de competitie met een belangrijke uitwedstrijd op het veld van Zulte Waregem.

Prognose

Nee, echt gunstig zien we het niet in voor Seraing. Akkoord, de transfermarkt is nog ruime tijd geopend, maar de Luikenaars zijn nu ook niet onmiddellijk de meest kapitaalkrachtige club van de klas. Les Métallos konden vorig seizoen ternauwernood aan degradatie ontsnappen, maar de hamvraag is: welke drie ploegen gaat Seraing dit seizoen achter zich kunnen laten in het klassement? Wij konden er alvast geen antwoord op geven en zetten Seraing daarom op plaats achttien in onze prognose.

18. RFC SERAING