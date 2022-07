Wordt Verschaeren sleutelspeler onder Mazzu? "Die rol ligt me wel"

Yari Verschaeren heeft zich al laten zien in de voorbereiding. Hij scoorde vijf keer in de oefenmatchen en kreeg van Felice Mazzu een belangrijkere rol, die zich niet enkel beperkt tot de aanval.

Verschaeren is actief over het hele veld in het systeem van Mazzu. ''We spelen nu met drie middenvelders zonder echte flankaanvallers", zei hij bij HLN. ''Er wordt heel veel geroteerd op het middenveld, wat betekent dat ik af en toe de bal wat lager kan gaan opvragen. Ik voel me een echte box-to-boxspeler en dat ligt me wel.""

Verschaeren zal heel wat meer afstand moeten afleggen, maar dat lijkt hem op het lijf geschreven. ''De coach legt de nadruk op intensiteit en volume, dat is tijdens deze stage wel gebleken. Dat is prima voor mij, ik kan wel wat loopwerk aan."