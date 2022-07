Al één mysterie ontrafeld: Europese Supercup KVM wellicht beland in vuilniskar, Europacup nog niet opgespoord

Waar zijn de Europese bekers van KV Mechelen? Een mooi voetbalmysterie om te ontrafelen. Over dat van de Europese Supercup is inmiddels toch enige duidelijkheid.

Radio 2 ging op zoektocht, eigenlijk naar de Europacup II die KV Mechelen veroverde door in de finale in Straatsburg in 1988 Ajax te verslaan. Oud-speler Paul De Mesmaeker vertelde dat ook de Europese Supercup, die in 1989 gewonnen werd na een dubbele ontmoeting met PSV, verdwenen is.

Myriam Van Dal

De Mesmaeker verwijst door naar voormalig ploegdokter Walter Jaspers en die weet inderdaad meer. "Myriam en ik waren allebei ontslagen op de club", begon die aan zijn verhaal. Myriam, dat is Myriam Van Dal, die jarenlang zowat alles deed in het spelershome van KV, tot ze na de vereffening en doorstart in 2003 aan de deur werd gezet. "Ik schat dat het 2004 of 2005 was toen ik bij haar langs ging. Ze wilde me iets tonen zei ze."

Toen volgde de onthulling. "Myriam had iets dat ze aan niemand anders wilde geven en waar ik volgens haar recht op had: de Supercup die KV Mechelen tegen PSV gewonnen had." Myriam had de beker meegenomen om hem te beschermen, zei ze me. Je moet weten dat er in die dagen heel veel zaken van KV Mechelen verdwenen. Maar ik kon die Supercup niet aannemen, stel dat ze mij zouden verdenken."

Geschrokken ploegdokter

"Ik vertelde Myriam dat ze de beker zelf aan de club of aan de voorzitter moest teruggeven", schetst Jaspers het einde van die conversatie. "Een maand later zag ik Myriam opnieuw en ik vroeg haar of ze het geregeld had. Waarop ze me antwoordde: nee, ik heb de Supercup meegegeven aan de vuilniskar. Ik schrok me een hoedje maar Myriam kennende, ze was soms opvliegend, geloof ik dat ze dat gedaan heeft."

Bertrand Peeters, hoofd van het archief van Malinwa, onthuld dat stamnummer 25 een nieuw exemplaar van de Europese Supercup gaat bestellen bij de UEFA. Ondertussen is er nog steeds geen spoor van de Europacup II.