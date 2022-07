Alfred Schreuder komt met conclusie nadat hij met zijn ploeg niet voorbij Eupen geraakt

Alfred Schreuder gaf met zijn nieuwe ploeg nog eens een Belgische tegenstander partij. Eupen liet zich niet naar de slachtbank leiden, integendeel. Het werd 1-1.

De trainer van Ajax stond na het gelijkspel Ziggo Sport te woord en had het over nog eventuele versterking. "We zijn rustig aan het kijken en aan het overleggen, waar we versterkingen willen hebben", aldus de ex-coach van Club Brugge. "Natuurlijk, als je nu naar onze selectie kijkt, zijn er drie centrumspitsen weg: Danilo, Brobbey en Haller. Dus dan hebben we zeker een centrumspits nodig. En misschien wel twee jongens voorin."

Targetspits gewenst

"Het is toch fijn als je een target hebt voorin om naartoe te spelen", onderstreepte de Nederlander die in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Eupen vooraan voor een gelegenheidsduo had gekozen. Dušan Tadić en Mohammed Kudus vervulden de rol van aanvallers.

Het was Kudus die in de slotfase nog een gelijkspel uit de brand sleepte, nadat Smail Prevljak Eupen op voorsprong had gebracht. Voor Ajax was dit de laatste wedstrijd vooraleer het zondag op stage naar Oostenrijk vertrekt.