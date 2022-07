Transfernieuws en Transfergeruchten 15/07: Fabregas - Eiting - Sales - Zinchenko - Kouame - Kanouté

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 15/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Fabregas - Eiting - Sales - Zinchenko - Kouame - Kanouté

'Ook Club Brugge wil hem, maar Anderlecht geeft terugkeer van aanvaller niet op'

Momenteel is hij op stage met zijn ploeg, maar daarna is er mogelijk opnieuw veel mogelijk voor een ex-aanvaller van RSC Anderlecht. (Lees meer)

Alweer sleutelspeler naar uitgang bij Lommel? "Jonge Braziliaan op weg naar Maritimo"

Het was de voorbije jaren een komen en gaan van spelers bij Lommel, dat deel uitmaakt van de City Football Group. Langs inkomende zijde was het vooralsnog erg stil in Noord-Limburg, terwijl groen-wit al enkele basispionnen liet vertrekken. (Lees meer)

'Genk-flop op weg naar SPAL (Serie B)'

Carel Eiting (24) werd vorig seizoen met grote verwachtingen binnengehaald bij Racing Genk, een half seizoen later werd het contract van de Nederlander ontbonden en vertrok hij met stille trom naar Huddersfield. (Lees meer)

'Arsenal wil opnieuw gaan shoppen bij Manchester City'

The Athletic laat weten dat Arsenal zich bij Manchester City gemeld heeft voor Oleksandr Zinchenko. De linksachter ligt nog twee seizoen onder contract in Manchester. Eerder kwamen de Gunners Gabriel Jesus al oppikken bij Manchester City.

'Cesc Fabregas zet carrière verder in... Serie B'

Cesc Fabregas (35) zit zonder club nadat zijn contract bij AS Monaco onlangs afliep. Daar zou weldra verandering in kunnen komen. Diverse bronnen melden immers dat de Spanjaard op het punt staat een contract te ondertekenen bij... Como 1907, dat in de Serie B uitkomt.

OFFICIEEL: Senegalees international en gehaald voor twee miljoen, maar Cercle Brugge verhuurt Kanouté in zoektocht naar speelminuten

De voorbereiding van onze eersteklassers zit er stilaan op en dus hebben de coaches een basisploeg in gedachten. Dat is ook bij Cercle Brugge het geval. Voor Franck Kanouté (23) was er weinig uitzicht op speelminuten onder Dominik Thalhammer. Een oplossing werd gezocht én gevonden. (Lees meer)