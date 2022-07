Had je tien miljoen, wat zou jij dan doen? 'Club Brugge wil spits ophalen bij Boca Juniors'

Bij Club Brugge blijven ze hard gaan, of dat is toch minstens de bedoeling. Een nieuwe toptransfer van tien miljoen euro? Het zou zomaar kunnen.

Club Brugge aast op een nieuwe spits en is daarbij nu uitgekomen op de piste van Luis Vazquez, een 21-jarige Argentijn van de Boca Juniors.

Daar ligt hij nog onder contract tot 31 december 2025, dus de spits met een marktwaarde van 4,5 miljoen euro is niet goedkoop.

Blauw-zwart zou volgens Argentijnse media al een bod hebben gedaan van net geen tien miljoen euro, maar dat zou nog te weinig zijn voor de Argentijnse club.

Toch lijkt er de komende dagen een doorbraak te gaan komen in de hele zaak. Blauw-zwart is in ieder geval naarstig op zoek naar een spits.