📷 Prachtige beelden: Racing Genk neemt afscheid van Pierre 'Pierke' Denier

Na 30 jaar in de trainersstaf van Racing Genk te hebben gezeten, maakt Pierre Denier er een inde aan. En dat werd door Racing Genk in de bloemetjes gezet.

Denier speelde in het verleden nog bij KFC Winterslag en maakte de fusie mee tussen Winterslag en Waterschei om vervolgens de kleuren van Racing Genk te verdedigen als speler. Na zijn spelerscarrière vervoegde hij de technische staff van de Limburgers. Als assistent-trainer viel hij regelmatig in als trainer ad-interim waardoor hij in 2009 de Beker van België won met Racing Genk.

Vandaag viert Racing Genk haar fandas met een wedstrijd tegen AEK Athene maar dat ging niet voorbij zonder afscheid te nemen van Pierre Denier. De clublegende zet na een lange carrière voor de club een punt achter het verhaal.

Denier werd in een open bus door de straten van Genk naar het stadion gereden en werd daar opgevangen door veel fans. Bovendien was er even later nog een huldigingsshow op het veld.