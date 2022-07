Aster Vranckx terug in Mechelen: "Top hoe supporters mij ontvingen, houd me niet bezig met interesse uit Engeland"

Aster Vranckx is even terug in Mechelen geweest. Een topervaring, zo noemde hij het. Vanuit Engeland komen de laatste dagen berichten over interesse in de middenvelder, maar daar spreekt hij zich niet over uit.

"Sowieso was het heel speciaal. Ze hebben het ons ook heel moeilijk gemaakt", lachte Aster Vranckx na de 3-4-zege van Wolfsburg in de oefenmatch in Mechelen. "Ik was sowieso heel blij om nog eens terug te zijn. Het was top hoe de supporters van KV Mechelen mij ontvingen. Dat ben ik hier ook gewend." Voor Vranckx was het een wedstrijd waar hij al lange tijd naar heeft uitgekeken. "Toen we in het begin van het seizoen het programma kregen en ik KV Mechelen - Wolfsburg zag staan, verscheen er al een grijns op mijn gezicht. Ik dacht dat er minder volk ging zijn, omdat het nog vakantie is, maar het stadion zat echt goed vol." Vranckx kende vorig seizoen een periode waarin hij vaak speelde, op het einde verzeilde hij regelmatig op de bank. Hoe zit het momenteel? "Ik hoop om titularis te kunnen worden en blijven. We spelen met twee nummers 6. Nu sta ik altijd puur defensief. Ik moet het achteraan wat organiseren. Ik leef mij het liefst ook offensief uit, maar als dat is wat de trainer van mij verwacht, moet ik achteraan blijven." Dit alles in de veronderstelling dat de 19-jarige Belg bij Wolfsburg blijft. Vanuit Engeland komen er berichten dat Everton en Nottingham Forest belangstelling voor hem zouden hebben. "Daar houd ik mij niet mee bezig, dat doet mijn makelaar", blijft de belofteninternational hierover op de vlakte.