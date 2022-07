Union maakt indruk en wint laatste oefenwedstrijd op het veld van Feyenoord

Een goede voorbereiding is geen garantie op een goed seizoen. Maar na het successeizoen van vorig jaar wordt er na een leegloop wel een veel minder seizoen verwacht van Union.

Aan Karel Geraerts en de zijne om het tegendeel te bewijzen zonder Deniz Undav (en wellicht ook Casper Nielsen). In de laatste oefenwedstrijd van het seizoen toonde Union alleszins dat ze wel wat in hun mars hebben.

De Brusselaars trokken naar Rotterdam om tegen Feyenoord te spelen, de wedstrijd werd verdeeld in 4x30 minuten. Union begon aan de partij met Nielsen op de bank en wist in het eerste halfuur niet te scoren. Na 44 minuten was het wel raak. Een fraaie combinatie aan de rand van de 16 zorgde ervoor dat Nieuwkoop voor BIjlow opdook in de 16. Diie miste niet en bracht de vice-kampioen op voorsprong.

Nog voor de rust verdubbelde Union de score dankzij Eckert Ayensa. De Duitse aanvaller werd twee weken geleden transfervrij opgepikt bij FC Ingolstadt.

Net voor de kaap van de 100 minuten werd gerond, zorgde een andere nieuwkomer voor een 0-3 voorsprong. Ross Sykes, vorig jaar nog actief in de Engelse derde klasse, reageerde het snelste na een flipperkastfase in de 16 van Feyenoord. En nog was het niet gedaan want jeugdproduct Ilyes Ziani zorgde voor de 0-4 eindstand.