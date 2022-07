Zulte-Waregem speelt in zijn laatste oefenwedstrijd gelijk

Zulte-Waregem heeft zijn voorbereiding afgerond. Tegen Valenciennes domineerden ze, maar het bleef bij een gelijkspel.

Door de warmte kwam de wedstrijd traag op gang. Jelle Vossen had de 1e kans met een omhaal, maar hij botste op de doelman. Lennert Hallaert probeerde nog in de rebound, maar hij kon net niet afwerken. Aan de overkant was het wel meteen raak. Floyd Ayité scoorde met een volley.

Nadien ging Essevee op zoek naar de gelijkmaker, maar Hallaert en Nicolas Rommens konden niet scoren. In de 2e periode van 40 minuten bleven ze de betere ploeg, maar scoren bleef moeilijk. Ze botsten telkens op de doelman van Valenciennes.

Ook in de laatste periode van 40 minuten bleeft Essevee de beter ploeg. Op ruim 10 minuten van het einde kwam er de verdiende gelijkmaker. Stan Braem scoorde op aangeven van Dylan Demuynck. Zulte-Waregem dacht nog erop en erover te gaan, maar pogingen van Braem en Modou Tambedou waren zonder succes.