Princiepsakkoord: Casper Nielsen heeft zijn nieuwe ploeg te strikken!

Het heeft lang geduurd, maar inmiddels is er dan toch een overeenkomst gevonden. En Casper Nielsen heeft dus eindelijk zijn transfer beet.

Casper Nielsen trekt naar Club Brugge. Dat heeft blauw-zwart vlak voor de de Supercup tussen Club Brugge en Gent bekendgemaakt.

AA Gent had een bod ingediend dat Union aanvaard had, maar Nielsen zelf wilde naar Club Brugge of naar het buitenland.

Nu is er dus een princiepsakkoord gevonden tussen Union en Club Brugge. Casper Nielsen zal dus zijn droomtransfer maken.