Verschaeren alomtegenwoordig en beslissend: "Ik krijg meer vrijheid, dat ligt me wel"

Je kan er niet omheen: Yari Verschaeren is nog nooit zo bedrijvig en belangrijk geweest als deze voorbereiding van Anderlecht. Als hij die lijn kan doortrekken, kan hij ook eindelijk de hoge verwachtingen inlossen.

Niet dat Verschaeren slecht was de voorbije seizoenen, maar van hem mocht verwacht worden dat hij nog beslissender was en nog aanweziger. In het systeem van Felice Mazzu lukt hem dat voorlopig heel goed. Verschaeren was tegen Lyon alomtegenwoordig en voetbalde steeds verticaal, zoals de nieuwe trainer het graag heeft.

"We hebben genoten", vertelde Verschaeren na de 3-0-winst tegen de Franse topclub. "We konden ons meten met een grote ploeg en dat is vandaag goed gelukt. Het loopt lekker en we kijken uit naar de competitiestart. Ik voel me goed in dit nieuwe systeem. Ik krijg meer vrijheid en dat ligt me wel."

Verschaeren mag zijn acties nu centraler maken en hoeft ook niet telkens de flank af te dekken. Maar hij bouwt zelf ook meer risico in zijn spel in en dat is vooruitgang, want dat proberen ze hem bij paars-wit al een paar jaar duidelijk te maken: hij moet beslissend zijn.