Club Brugge haalt het in doelpuntrijke oefenpot van OSC Lille

Zondag trok Club Brugge aan het langste eind in de strijd om de Supercup. Een dag later namen spelers die niet/amper aan spelen toekwamen het in een oefenduel op tegen OSC Lille.

Club Brugge deelde alvast geen informatie over dit oefenduel, de Noord-Fransen deden dat wel. Club Brugge liep uit tot 2-0 (18' en 19'), waarna Edon Zhegrova (ex-Genk) en Jonathan David (ex-KAA Gent) nog voor de ice coffee de bordjes in evenwicht hingen. Blauw-zwart kwam tien minuten voor tijd op 3-2, maar met een vrije trap leek Angel Gomes (88') voor een gelijkspel te zorgen. Diep in blessuretijd lukte Club Brugge alsnog de winnende treffer. On en reste là en Belgique, où les Dogues ont montré du répondant et où l’intensité était au rendez-vous. Les meilleurs moments de la rencontre seront à retrouver dans l’après-midi en vidéo 📺



Opposition amicale 🆚 @ClubBrugge 3-4 | 90’ pic.twitter.com/3x4HQjPF4j — LOSC (@losclive) July 18, 2022