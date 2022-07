Familiale aspect speelde rol bij Alderweireld, maar: "Ik kom absoluut niet hierheen om in mijn zetel te liggen"

Maandag stond voor Toby Alderweireld (33) de eerste echte werkdag bij Antwerp op het programma. Na de voormiddagtraining stond de Rode Duivel de verzamelde pers te woord. De goesting spatte ervan af bij de Antwerpenaar: "Mooier dan dit kan niet".

De transfer zat er al een tijdlang aan te komen, maar het geduld van Alderweireld werd de voorbije weken stevig op proef gesteld. "Het doet enorm veel deugd om hier te zijn, al heeft het langer geduurd dan ik zelf had gehoopt. Ik ben ontzettend blij dat het officieel is."

Sprookje

Wat opviel in het discours van Alderweireld, is dat hij enorm hongerig is. Als er één ding duidelijk is, is dat de Rode Duivel niet komt uitbollen in zijn stad. "Ik vind dit een sprookje, het voelt heel goed om deze stap nu te zetten. Voetballen in mijn eigen stad, dat is voor mij het speciaalste. Ik kon de voorbije weken mijn enthousiasme niet verbergen. Hoe dichter de deal kwam, hoe enthousiaster ik werd. Ik ben dankbaar voor wat Antwerp voor mij gedaan heeft", aldus Alderweireld.

Familie

Achttien jaar nadat hij Germinal-Beerschot verliet voor Ajax, keert Alderweireld terug naar huis. "De stap naar Qatar maakte ik al om meer bij mijn kinderen te zijn. Nu ik in Antwerpen ben, kan ik elke dag bij mijn ouders en broers langsgaan. Dat lijkt evident, maar voor mij is dat heel raar. In het verleden kon dat alleen als we een paar dagen vrij hadden, wat zelden voorkwam."

Waarna Alderweireld een belangrijke kanttekening bij dit alles plaatst. "Het familiale aspect speelt weldegelijk een rol in mijn beslissing, maar ik kom niet hierheen om in mijn zetel te gaan zitten. Ik heb heel veel goesting om aan dit avontuur te beginnen en een mooi verhaal te schrijven. Of dit mijn laatste club wordt? Dat klinkt zo negatief. Laat me het zo zeggen: ik zie mezelf nergens anders meer spelen. Mooier dan dit kan niet, dus waarom zou ik nog vertrekken?", besluit Alderweireld.