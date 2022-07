'Nieuwkomer voor Seraing': middenvelder wordt voor derde seizoen op rij uitgeleend aan Les Métallos

Na het veiligstellen van het behoud keerde het huurlingenlegioen van Seraing terug naar moederclub FC Metz. Jongens als Mikautadze en Maziz zien we wellicht niet meer terug in het Stade du Pairay, maar voor deze Luikenaar is dat wél het geval.

Sami Lahssaini (23) wordt immers voor het derde seizoen op rij uitgeleend aan Les Métallos. De centrale middenvelder is een Luikenaar, die werd opgeleid bij Standard en Seraing. In januari 2019 maakte hij de overstap van Seraing naar Metz, maar bij die Franse club kon hij tot dusver geen plaatsje in de kern afdwingen. Lahssaini maakte vorige seizoenen de opmars mee van Eerste Nationale naar de Jupiler Pro League. Vorig seizoen kwam de Marokkaanse Belg omwille van een stevige knieblessure niet verder dan zeventien wedstrijden voor Les Métallos. Seraing begint aanstaande zaterdag aan de competitie met een wedstrijd op het veld van Zulte Waregem.