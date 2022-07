Kums kent belang van match tegen Standard: "Meer dan tien jaar geleden? Daar moeten we dringend verandering in brengen"

Vrijdag start de competitie voor AA Gent met een match op Standard. Voor Sven Kums is het reeds een heel belangrijke wedstrijd, want hij heeft geleerd uit de vorige seizoenen.

AA Gent miste op het nippertje play-off 1 vorig seizoen. Een hele teleurstelling na zo'n inhaalrace, maar de Buffalo's hadden dat uiteraard ook aan zichzelf te danken. “Het is blijkbaar al lang geleden dat we nog eens een eerste competitiematch konden winnen", knikt Kums in Het Nieuwsblad. "Meer dan tien jaar geleden? Daar moeten we dringend verandering in brengen. Zo'n eerste competitiematch is altijd belangrijk, maar nu moeten we echt proberen om een goede start te nemen.”

“Dat is de voorbije twee jaar telkens het probleem geweest en dat maakt op het einde van de rit vaak het verschil. Je moet dan absoluut een reeks neerzetten en die was vaak zelfs indrukwekkend. Maar dat is niet nodig als je goed van start gaat.”