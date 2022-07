Vreselijk nieuws voor Dortmund-aanwinst: tumor in teelbal ontdekt

Sébastien Haller (28) stapte onlangs voor 31 miljoen over van Ajax naar Borussia Dortmund. Op trainingskamp in Zwitserland met zijn nieuwe club kreeg de Ivoriaanse doelpuntenmachine erg slecht nieuws te horen: dokters hebben bij Haller een tumor in de teelbal vastgesteld.

Borussia Dortmund kwam maandagavond met dat nieuws naar buiten. De komende dagen zijn er nog extra onderzoeken gepland voor Haller, die het trainingskamp meteen verliet en terugkeerde naar Dortmund. "De ganse Dortmund-familie wenst Sébastien een spoedig herstel toe. We hopen hem zo snel mogelijk weer te omarmen bij ons. Borussia Dortmund zal er alles aan doen opdat hij de best mogelijke behandelingen zal krijgen", reageerde sportief directeur Sebastien Kehl op de clubkanalen." Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt.



Gute Besserung, @HallerSeb! 🙏🙏



Weitere Infos: https://t.co/XPaNATxgDI pic.twitter.com/v6hA6MeGLV — Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2022