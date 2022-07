OFFICIEEL: Seraing gaat opvolger Mikautadze halen in... Mozambique

Seraing ontsnapte vorig seizoen ternauwernood aan degradatie. Met drie degradanten aan het einde van dit seizoen beloven het voor Les Mรฉtallos dan ook stresserende maanden te worden. De Luikenaars stelden woensdag alvast een nieuwe spits voor.

Ejaita Ifoni (22), een Nigeriaanse aanvaller, komt over van Black Bulls uit Mozambique. Het is sportief directeur Carlos Freitas die Ifoni nog kent van zijn doortocht bij het tweede efltal van Porto. Bij Black Bulls was Ifoni vorig seizoen goed voor dertien doelpunten in evenveel duels.

De Nigeriaan ondertekende een contract voor drie seizoenen in het Stade du Pairay. Seraing begint komend weekend aan de competitie met een uitwedstrijd bij Zulte Waregem.