Mark van Bommel realistisch na gelijkspel tegen Drita: "We zijn nog niet zover om dit soort ploegen kapot te spelen"

Mark van Bommel heeft niet kunnen debuteren met een zege bij Antwerp. De Great Old beet de tanden stuk op een erg defensief Drita. "We zijn nog niet zo ver om dit soort ploegen kapot te spelen", was de Nederlandse coach realistisch na afloop.

Over de wedstrijd kon Mark van Bommel kort zijn. "Ze kwamen erg defensief voor de dag, net zoals we verwacht hadden. We hebben vandaag weinig weggegeven en kregen zelf vier à vijf goeie kansen. Bovendien was er ook een penaltysituatie, waar ik echter niet wil over lopen zeuren. In dit soort wedstrijden heb je dat beetje geluk nodig. Een vroeg doelpunt maakt alles veel eenvoudiger, en dat had gekund."

Na een sterke start viel de motor toch wat stil bij Antwerp. Rood-wit kon nauwelijks kansen creëren tegen de dubbele Kosovaarse gordel. "Tegen zo'n defensief ingestelde defensie heb je geduld nodig. Máár... geduld hebben betekent niet dat je langzaam moet voetballen. Ach, we zijn nog niet zo ver dat we dit soort ploegen helemaal kapot kunnen spelen."

Mark van Bommel besefte als geen ander dat dit Antwerp wel vaker te wachten zal staan. "Natuurlijk gaan we dit vaker tegen krijgen. Wij willen een grotere club worden en zo zullen we ook benaderd worden door onze tegenstanders. We zullen in staat moeten zijn om een muur te slopen. Maar nogmaals: zoiets heeft tijd nodig. Twee à drie spelers aankopen en het hele spel veranderen: nee, zo werkt het niet", besluit de T1 van Antwerp.