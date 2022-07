Prognose '22-'23, plaats 1: Club Brugge wil verder gaan op elan en vierde titel op rij pakken

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Club Brugge, dat maar al te graag dominant in België wil blijven.

Vorig seizoen

Club Brugge kroonde zich vorig seizoen ten koste van revelatie Union tot landskampioen. Club moest het hele seizoen achtervolgen maar wist de achterstand dan toch op te halen in de Champion Play Offs. Het doelpunt van Vanaken in Brussel én het in extremis afgekeurde doelpunt van, jawel, Casper Nielsen zorgde ervoor dat Club de volgende speeldag kampioen kon spelen op de Bosuil. Club werd zo voor de derde keer op rij kampioen van België.

Het Europees verhaal begon veelbelovend voor Blauw-Zwart maar eindigde met een domper. Club begon heel sterk aan de campagne met een gelijkspel thuis tegen PSG, waar meer in zat, en verbaasde door drie punten mee te pakken uit Duitsland op het veld van Leipzig. Zowel thuis als in Manchester waren de Bruggelingen kansloos tegen De Bruyne en co en lieten ze de kans op Europees overwinteren thuis liggen tegen Leipzig. Een 0-5 pandoering in Jan Breydel maakte een eind aan het Europees verhaal.

© photonews

Transfers

De landskampioen nam voorgoed afscheid van overbodige spelers zoals: Izquierdo, Persyn, Krmencik en Mitrovic, en ving nog een slordige 10 miljoen van het Franse Lens voor Openda. Het verblijf van Adamyan in Brugge werd niet verlengd, hij keerde terug naar Hoffenheim. Maouassa wordt verhuurd aan Montpellier. Ex-coach Alfred Schreuder keerde terug naar Ajax waardoor Carl Hoefkens de nieuwe T1 is.

Aan inkomende zijde heeft Club voorlopig zeker zijn werk gedaan maar wil het nog beter doen. Casper Nielsen kreeg na een hele soap dan toch zijn zin en tekende een contract van vier jaar bij de landskampioen. Met Cyle Larin en Ferran Jutglà heeft Club zich op aanvallend vlak versterkt, vooral die laatste maakte een erg goede indruk tijdens de voorbereiding door meermaals trefzeker te zijn. Bjorn Meijer is de nieuwe linksvoetige vleugelverdediger die Club in huis heeft gehaald.

De deal tussen goudhaantje Charles De Ketelaere en AC Milan is nakend maar nog niet officieel. Bij de delegatie van Noa Lang is het voorlopig nog stil, het lijkt dat de Nederlandse dribbelkont toch nog even in het blauw-zwarte shirt te zien zal zijn.

Voorbereiding

Club Brugge heeft een relatief goede voorbereiding achter de rug. Het won van o.a. Utrecht, Thes Sport en Beerschot waarin we jammer genoeg vooral de domme rode kaart van N'soki onthouden. De Franse verdediger deelde een kopstoot uit en werd daarvoor drie wedstrijden geschorst. Verder speelde Club nog gelijk tegen Lierse Kempenzonen en ging het na een 2-0 voorsprong alsnog onderuit tegen het Deense Kopenhagen. Afgelopen zondag won Club met het kleinste verschil de Supercup van AA Gent. Hoefkens heeft zo zijn eerste prijs als T1 binnen.

Prognose

Na drie kampioenschappen op rij is de honger bij de kersvers trainer Hoefkens groot om minstens even goed te doen als zijn voorgangers Clement en Schreuder. Ook snakt Club naar nog eens Europees overwinteren, al hangt dat af van de poule waarin het terecht komt. Hoewel het De Ketelaere zo goed als zeker verliest is met Jutglà een waardige vervanger voorzien. Als het Noa Lang weet te houden is de voorhoede van Club dodelijk dit seizoen en is een vierde titel op rij zeker mogelijk met ook Nielsen in de ploeg.

