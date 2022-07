Buijs voelt gezonde spanning en vreest format met 3 zakkers niet: "Antwerp zware kluif, wij ook tot goede dingen in staat"

Het bezoek van Antwerp Achter de Kazerne zondag is het officiële debuut van Danny Buijs, die gezonde spanning voelt in aanloop naar de eerste opdracht van de competitie.

Dat heeft de trainer van KV Mechelen laten verstaan op zijn persbabbel. Het begin van een nieuwe uitdaging, in een ander land, doet wel wat hem hem. "Er gaan emoties door je lichaam, je voelt kriebels en bent nieuwsgiering. Je voelt gezonde spanning. We gaan beleven hoe we als team voor de dag gaan komen. De ene keer ben je daar wat onzeker over, de andere keer heb je daar juist heel veel vertrouwen in."

De affiche van de eerste thuismatch is voor KVM hetzelfde als vorig jaar. "Antwerp is een zware kluif, het zal nog steviger mee willen doen voor de titel. Dat neemt niet weg dat wij ook tot goede dingen in staat zijn als we een goed niveau halen. Het zal een behoorlijk vol huis zijn, ik kijk er naar uit."

Lastig Europees duel voor Antwerp

Buijs heeft de Europese wedstrijd van Antwerp tegen Drita op de Bosuil bijgewoond. "De tegenstander van Antwerp stond ver terug op de eigen helft. In het hedendaagse voetbal zijn ook de mindere ploegen tactisch goed georganiseerd en kunnen ze het fysiek langer volhouden. Dan moet je de weinige kansen benutten. Antwerp heeft dat nagelaten en dan kan het ook bij één of twee uitvallen nog de andere kant op gaan."

Ook in Mechelen hopen ze uiteraard Antwerp te kunnen verrassen, om zo een goede start te nemen, toch? "Er wordt gezegd dat een goede start het halve werk is, maar dat is niet altijd het geval. Na een goede start kan het nog dat je in een seizoen wegzakt. Ik heb ook al meegemaakt dat we bij Groningen begonnen met 4 op 30, maar dat we aan het einde van de rit in de play-offs stonden."

Competitiestart extreeem vroeg

"In België begint de competitie extreem vroeg", haalt Buijs aan. "Sommige ploegen zijn bezig tot juni, in een volledig jaar kan er zo veel gebeuren." De start is dus niet allesbepalend. Al zal bij heel wat teams de schrik om de hoek loeren als die erg tegenvalt, met het gegeven dat er drie ploegen zakken aan het einde van het seizoen.

Van KVM wordt niet meteen verwacht dat het in de problemen komt, maar anderzijds gebeurde er heel veel en zochten sterkhouders andere oorden op. "Als je een paar keer zou verliezen, denk je misschien dat je zou kunnen degraderen. En als je goed in je vel zit, voel je zelfvertrouwen en denk je dat het je nooit kan overkomen. Voorlopig ben ik niet zo depressief dat ik denk dat het die richting op gaat."