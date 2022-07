Conference League: Na Drita Noorse tegenstander voor Antwerp?

In de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Conference League kwam Antwerp donderdag niet verder dan 0-0 tegen Drita. De Great Old moet de klus volgende week klaren in Kosovo.

Omzeilt Antwerp de Kosovaarse klip, dan wacht in de derde voorronde de winnaar van de confrontatie SJK-Lillestrom. Donderdag werd de heenwedstrijd gespeeld. Daarin bleef de boel lange tijd gesloten, maar halverwege de tweede helft barstte de wedstrijd los. De Finse thuisploeg kreeg een strafschop, die door Jervis gemist werd. Een pijnlijke misser, zeker omdat nauwelijks twee minuten later het enige doelpunt van de avond aan de overkant viel. Dragsnes zorgde voor de 0-1. Een prima uitgangssituatie voor de Noren dus, die volgende week in eigen huis de kwalificatie willen veiligstellen. Lillestrom is na vijftien speeldagen gedeeld leider in de Noorse hoogste klasse, met 33 punten uit 15 wedstrijden.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Drita - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (28/07).