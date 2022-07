KV Mechelen stelt zijn nieuwe away shirts voor

KV Mechelen opent zondag de competitie in eigen huis tegen Antwerp. Dit zullen ze doen in gloednieuwe shirts. Nu heeft KV Mechelen ook hun nieuwste shirts voor op verplaatsing voorgesteld.

Nu zondag speelt KV Mechelen in zijn gloednieuwe shirts die ze thuis gaan dragen. Deze had de club al eerder voorgesteld. Vandaag was het de beurt aan de nieuwste away shirts. De spelers zullen deze de eerste maal dragen op 30 juli tijdens de verplaatsing naar Oostende.

Zullen het de witte of de blauwe zijn?