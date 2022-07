Nicolas Castro koos bewust voor Racing Genk: "Deze club opent deuren naar heel Europa"

KRC Genk beleeft tot dusver een rustige zomermercato. De 22-jarige Argentijn Nicolas Castro is tot dusver de enige nieuwkomer bij de Limburgers, die zondag de competitie openen op het veld van landskampioen Club Brugge.

Vrijdag sprak de Argentijnse middenvelder voor het eerst met de Belgische pers. "Ik heb op training al gemerkt dat het niveau hier hoger ligt dan in Argentinië. Zo heb ik het graag, want ik wil hier een stap vooruit zetten in mijn carrière."

Vorig seizoen gaf Dimitri de Condé aan dat Racing Genk meer moet zijn dan alleen een opstap naar een grotere Europese club. Toch steekt Castro niet onder stoelen of banken dat hij op termijn hoger mikt. "Ik ben voor de volle honderd procent bij Genk en ik ben onder de indruk van wat ik hier allemaal al zag. Als je ziet wie hier de voorbije jaren allemaal gepasseerd is... Deze club opent deuren naar heel Europa."

Maar toch maar eerst bewijzen bij Racing Genk, dus. Dat kan zondag al, want dan gaat Racing Genk op bezoek bij landskampioen Club Brugge. "Ik heb de voorbije weken individueel mijn conditie op peil gehouden", vertelt Castro aan Het Belang van Limburg. "Deze week trainde ik met de groep mee, ik ben klaar voor Brugge."