OFFICIEEL- Excelsior Virton haalt twee versterkingen binnen: aanvaller (ex-OHL) en huurling van Westerlo

Excelsior Virton heeft de smaak goed te pakken. Vrijdag stelde de ploeg uit de Gaume twee nieuwkomers voor: Yanick Aguemon en Simon Paulet.

Simon Paulet (22) is een centrale middenvelder die werd opgeleid bij Club Brugge. Na een omzwerving bij Swansea City belandde Paulet in 2020 bij Westerlo. Bij de Kemphanen kwam hij nauwelijks aan de bak. Paulet wordt nu uitgeleend aan Virton, waar hij de nodige ervaring moet opdoen. Westerlo verlengde het contract van Paulet overigens tot medio 2024.

De Challenger Pro League-club maakte tegelijkertijd ook de komst van Yanick Aguemon (30) bekend. De buitenspeler belandde in 2017 bij Union, drie jaar later verkaste hij naar OH Leuven. Bij de fusieclub liep zijn contract onlangs af. Aguemon stapt transfervrij over naar Virton en tekende een contract voor één seizoen.