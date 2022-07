Standard probeert linksachter uit Bundesliga weg te plukken

Arminia Bielefeld kondigde vrijdag aan dat het contract van Jacob Barrett Laursen (27) in onderling overleg werd ontbonden. De Deen zou op weg zijn naar 'een buitenlandse' club, meldde Bielefeld.

Volgens onze informatie zou die club Standard zijn. De Deense linksachter kwam vorig seizoen 24 keer uit in de Bundesliga, vaak als titularis. Het is een publiek geheim dat Standard al een tijdje op zoek is naar een ervaren linksachter.

Barrett Laursen werd opgeleid bij Juventus. Na een avontuur bij Odense belandde Laursen in 2020 bij Bielefeld. De voormalige jeugdinternational speelde in totaal 40 duels in de Bundesliga.