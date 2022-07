KVM-coach bespreekt situatie Storm op rand van competitiestart: "Meeste voetballers dromen van stap hogerop"

De competitiestart staat ook voor KVM voor de deur. Nikola Storm is voorlopig steeds aanwezig, maar aast wel op een transfer.

"Zijn transferwens heeft de manier waarop hij zich gepresenteerd heeft totaal niet beïnvloed", benadrukt Danny Buijs. "Misschien speelt het wel wat in zijn hoofd waardoor hij buiten het voetbal aan andere dingen denkt of hem dat energie kost. Dat zou ook vrij logisch zijn."

Buijs kijkt naar de ambitie van zijn linkerflankspeler met een realistische benadering; "De meeste profvoetballers dromen stiekem van een stap hogerop. Zo lang die er niet komt, moet je wel presteren. Ik ben heel tevreden over Storm. Jammer dat hij in de voorbereiding twee keer tegen een kleine blessure is aangelopen."

© photonews

Een poging om Storm te overtuigen om toch te blijven, heeft Buijs niet ondernomen. "Het is lastig een speler te overtuigen, die heeft ook een eigen gevoel. Hij weet dat de mensen hier in Mechelen de afgelopen jaren heel blij met hem waren en hem gewaardeerd en gesteund hebben. Die mensen hopen natuurlijk dat hij zou blijven."

Er is ook nog de realiteit van zijn contractsituatie. "Je kan wel weg willen, maar als je een lopend contract hebt, hebben Tom Caluwé en andere mensen in de club daar ook nog wat over te zeggen."